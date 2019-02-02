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إلغاء الرحلات كلف لوفتهانزا نصف مليار يورو في 2018

المصدر: انتويرب (بلجيكا) - رويترز
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قال مسؤول كبير في لوفتهانزا إن شركة الطيران الألمانية أنفقت 500 مليون يورو (573 مليون دولار)، على تعويضات للركاب عن تأجيل وإلغاء رحلات العام الماضي.

ولم يتمكن متحدث باسم لوفتهانزا من تأكيد الرقم الذي ذكره تورستن لانج رئيس قسم مشتريات الوقود بالشركة. لكنه قال إن فاتورة المجموعة لمثل هذه المشاكل تضاعفت إلى 350 مليون يورو في الأشهر التسعة الأولى من العام. ومن المنتظر أن ينشر الرقم للعام بكامله الشهر القادم.

وواجهت لوفتهانزا صعوبات في 2018، مثل منافسيها، في مجاراة طلب متزايد على السفر جواً في أوروبا.

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