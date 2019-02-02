شركة إماراتية تعترف بشراء 3 أطنان ذهب من فنزويلا

قالت شركة استثمارية في أبوظبي إنها اشترت نحو ثلاثة أطنان من #الذهب من #فنزويلا، وسط الاضطرابات السياسية الدائرة في البلاد.

واعترفت شركة "نور كابيتال" في أبوظبي، في بيان على موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت، بعملية الشراء بعد أن وردت في تغريدة يوم الخميس للسيناتور الأميركي، ماركو روبيو، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا.

وقالت "نور كابيتال" إنها "لم تقم بأي معاملات غير قانونية أو محظورة"، معتبرة أن عملية الشراء التي تمت في 21 يناير جرت "وفق المعايير والقوانين الدولية المعمول بها"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشييتد برس".

وأضافت: "إلى أن يستقر الوضع في فنزويلا، تمتنع شركة نور كابيتال عن القيام بأي عمليات أخرى".