زيادة رأسمال "أجا للصناعات الدوائية" لـ 200 مليون ريال

أعلنت #الشركة_الكيميائية_السعودية زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة (شركة #أجا للصناعات الدوائية المحدودة) بقيمة 50 مليون ريال من 150 مليون ريال إلى 200 مليون ريال بنسبة زيادة 33%.

وفسرت "الكيميائية" في بيان على موقع السوق المالية السعودية #تداول اليوم أسباب زيادة رأسمال "أجا" بأنها تأتي "لدعم مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة".

وأفادت أن "الزيادة في رأس المال، تم الوفاء بها عبر تحويل التمويل الذي قدمته الشركة الكيميائية السعودية للشركة التابعة حسب المادة 138/ب من نظام الشركات باستخدام الحسابات الجارية بين الشركة الكيميائية السعودية وشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة".

يذكر أن شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة، هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة للشركة الكيميائية السعودية بنسبة 95% ملكيه مباشرة و5% ملكيه غير مباشرة من خلال الشركة التابعة الأخرى "الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري".