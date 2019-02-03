نمو أرباح "بدجت السعودية" 14% لـ170 مليون ريال بـ2018

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات #بدجت_السعودية إلى 169.9 مليون ريال بنهاية عام 2018 بنسبة 13.6%، مقارنة بـ149.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

1 - زيادة كفاءة التشغيل لأسطول الشركة مما أدى إلى تحقيق أفضل معدلات للاستخدام، وبالتالي ارتفع معدل الإيراد لكل مركبة.

2 - تسجيل إدارة الشركة لانخفاض قيمة استثمارات بإحدى الشركات الزميلة بمبلغ 14.9 مليون ريال سعودي لعام 2017م والذي تم تحميله على قائمة الدخل الموحدة ولم يتم تسجيل أي انخفاض بقيمة الاستثمارات بهذه الشركة خلال العام الحالي.