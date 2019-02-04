إكسبو دبي: نصف العقود مُنحت لشركات صغيرة ومتوسطة

عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، "ملتقى فرص التعاقدات"، الهادف إلى تعزيز آفاق التعاون مع أعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية، من خلال الاطلاع على خطط ومشاريع نخبة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية خلال عام 2019 والسنوات المقبلة، مما يعطي لمحة للأعضاء حول التعاقدات وأفضل الفرص التي يمكن اقتناصها، الأمر الذي يساهم في تنمية وتشجيع ريادة الأعمال على التنافس في السوق المحلية وصعوداً إلى الأسواق العالمية.

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي في مكتب إكسبو 2020 دبي: "تعهدنا بتخصيص 20% من ميزانية إكسبو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ونحن على الطريق لتحقيق هذا الالتزام، وإلى الآن فإن أكثر من نصف العقود التي أرساها إكسبو مُنحت لشركات صغيرة ومتوسطة، ونقدم لها تسهيلات ومعاملة تفضيلية، كحصولها عند التعاقد معها على دفعات مقدمة تصل إلى 50% على توريد البضائع والمواد، مقارنة بـ20 إلى 25% للشركات الكبيرة"، بحسب ما نقلته صحيفة "الخليج".