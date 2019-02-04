هل نرى "سيليكون فالي" جديد.. في الخليج؟

يعد سد الفجوة بين دول مجلس التعاون و #سيليكون_فالي، عنواناً طموحاً يطابق مبادرات ريادة الأعمال والخطط الحكومية التي نسمعها من دول المنطقة في السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب مؤسسة Crowe للأبحاث بمعدل 156% بحلول 2023 في دول مجلس التعاون الخليجي، على أن تصل قيمتها إلى 920 مليار دولار، ستوفر هذه الشركات 22 مليون وظيفة خلال 5 سنوات.

وتأتي الإمارات في مرتبة متقدمة على مؤشرات ريادة الأعمال، أما في ما يتعلق بالسعودية، فيذكر التحول القوي الذي تشهده البلاد في ظل #رؤية_2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الريادة على المدى الاستراتيجي.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة وادي الرياض خالد الصالح في مقابلة مع "العربية" إن الشركة التي تعد الذراع الاستثمارية لجامعة الملك سعود، تعمل لغرس مفاهيم ريادة الأعمال، عبر الاستثمار بثلاث مجالات رئيسية تتمثل بالطاقة المتجددة والترشيد، والصحة وعلوم الحياة، والإنترنت وتقنية المعلومات.

وأشار إلى وجود تعاون استراتيجي مع شركة في وادي السيليكون في سان فرانسيسكو الأميركية بشأن تسريع زمن الرحلة التي يمر بها رائد أو رائدات الأعمال في السعودية، وسنبدأ في شركة وادي الرياض ثم نتوسع إلى مختلف المؤسسات الداعمة لريادة الأعمال.

واعتبر أن التحدي الموجود في مجالات الاستثمار الجريء يتمثل بارتفاع المخاطرة، موضحا أن عملية البحث عن تطوير الأعمال تمر بمرحلة فلترة ودراسات معمقة، تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع المخاطرة والحرص على ضمان نتائج إيجابية.