"أسمنت حائل" تتكبد خسائر بـ23.6 مليون ريال بـ2018

تكبدت شركة " #أسمنت حائل"، خسائر بـ23.6 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بأرباح 15.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الأسعار الناتج عن ضعف الطلب وقوة المنافسة، جاء ذلك على الرغم من الارتفاع في المبيعات بنسبة 19%.

وبلغ إجمالي المبيعات / الإيرادات خلال الربع الحالي مبلغ وقدره 64,978,948 ريال مقابل 51,054,125 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 27.27% ، ومقابل 40,999,309 ريال خلال الربع السابق بزيادة قدرها 58.49%

في حين بلغ إجمالي المبيعات / الإيرادات خلال العام الحالي مبلغ 195,976,878 ريال مقابل 164,539,945 ريال خلال العام السابق بزيادة قدرها 19.11%.

وقالت الشركة ان اجمالي حقوق المساهمين ( لا يوجد حقوق أقلية ) بنهاية الفترة الحالية قد بلغ 1000.71 مليون ريال.



وبلغت الخسائر المتراكمة بنهاية العام الحالي مبلغ 14.14 مليون ريال.