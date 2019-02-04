"المراعي" تستحوذ على مصنع الأوائل مقابل 108 ملايين ريال

أعلنت شركة #المراعي توقيع اتفاقية شراء مع شركة الآمار الغذائية "شركة مساهمة مقفلة" للاستحواذ على حصة 100% في شركة مصنع الأوائل للصناعات الغذائية ("مصنع الأوائل") بقيمة حقوق ملكية بلغت 108.0 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع سوق #الأسهم_السعودية " #تداول"، فإن شركة مصنع الأوائل تعمل في تقديم منتجات غذائية ذات قيمة مضافة (لحوم ودواجن) لقطاع التموين والخدمات الغذائية في الشرق الأوسط.

وقالت المراعي إن هذا الاستحواذ سيعزز من قدرة الشركة على التوسع في قناة الخدمات الغذائية والتموين.

وقد تم تمويل هذا الاستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، وسوف ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ على نتائج الربع القادم.