"ساسكو" تحصل على تمويل من بنك "الرياض" بـ280 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات " #ساسكو " عن استكمال توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 280 مليون ريال، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع #بنك_الرياض.

وأوضحت الشركة أن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية (280 مليون ريال) عبارة عن 150 مليون ريال تمويلا طويل الأجل و100 مليون ريال تمويلا قصير الأجل و30 مليون ريال ضمانات حسن تنفيذ حكومية.

وتمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى 180 يوما وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب (تشمل سنتين فترة سماح)، مبيّنة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

ولفتت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بقيمة 330 مليون ريال.

أمّا الهدف من التمويل، فبحسب ما أفادت الشركة في بيان لها على موقع "تداول"، فهو التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود، فضلاً عن تمويل رأس المال العامل للمشاريع الحكومية.