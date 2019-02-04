F.T: بريطانيا وعدت "نيسان" بدعمها بـ104 ملايين دولار

أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم الاثنين بأن بريطانيا وعدت بدعم لشركة #نيسان بنحو 80 مليون جنيه إسترليني (104 ملايين دولار) في عام 2016 كجزء من استثمار ضخم من جانب شركة السيارات اليابانية في مصنعها البريطاني لإنتاج السيارات بعد 4 أشهر فقط من التصويت على الانفصال البريطاني.

وفي خطاب من وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك لرئيس نيسان آنذاك #كارلوس_غصن، وعدت الحكومة البريطانية أيضا بحماية قطاع السيارات مع مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.



ووفقاً لفايننشال تايمز، فقد ورد في نص الخطاب أنه "سيكون من الأولويات الضرورية في مفاوضاتنا دعم شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة، وضمان عدم تأثر قدرتها على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي و(الاستيراد) منه سلبا بعلاقة المملكة المتحدة في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.



وجاء في نصل الخطاب: "تحت أي ظروف، ستضمن الحكومة حفاظ #المملكة_المتحدة على مكانتها بين الأماكن الأكثر تنافسية لصناعة السيارات وغيرها من الصناعات التحويلية المتقدمة في داخل أوروبا وعلى مستوى العالم، بما في ذلك مواقع مثل سندرلاند".