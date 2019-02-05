أرباح "بي.بي" تنمو 65% بفضل زيادة إنتاج النفط والغاز

أعلنت شركة "بي.بي" نمو أرباح الربع الأخير من العام الماضي 65%، لتتجاوز التوقعات بفضل زيادة كبيرة في إنتاج #النفط والغاز، عقب الاستحواذ على أصول النفط الصخري الأميركية لشركة "بي.اتش.بي".

بلغ صافي ربح الربع الرابع 3.5 مليار دولار، متخطياً توقعات الشركة البالغة 2.63 مليار دولار، وأرباح نفس الربع من العام الماضي التي جاءت عند 2.11 مليار دولار، وأرباح الربع الثالث 2018 عند 3.84 مليار دولار.

وللعام بأكمله، زادت أرباح "بي.بي" إلى 12.7 مليار دولار، بما يعادل مثلي مستوى العام السابق البالغ 6.17 مليار.

وكان المحللون توقعوا أن تبلغ أرباح الشركة 11.88 مليار دولار في 2018.