الدريس ترفع رأسمالها 100 مليون ريال بمنح أسهم

أعلنت #هيئة_السوق_المالية في #السعودية موافقتها على طلب شركة #الدريس للخدمات البترولية والنقليات زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم مجانية.

وأفادت الهيئة في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية اليوم أن زيادة رأس المال ستكون بقيمة 100 مليون ريال من 500 مليون ريال إلى 600 مليون ريال.

وستجري زيادة رأس المال عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

وسوف تسدد قيمة الزيادة في #رأس_المال عن طريق تحويل مبلغ 70.95 مليون ريال من بند "الاحتياطي النظامي" ومبلغ 29.05 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 50 مليون سهم إلى 60 مليون سهم، بزيادة قدرها 10 ملايين سهم.

وتتضمن الموافقة شرط عدم تجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ الموافقة، مع استكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.