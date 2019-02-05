بعد "رينو" و"ميتسوبيشي".. "نيسان" تستبدل كارلوس غصن

اختار مجلس إدارة شركة "نيسان" اليابانية للسيارات جان دومينيك سينارد مديراً جديداً، والذي عين أخيراً رئيساً لمجلس إدارة شركة "رينو" الفرنسية، الشريك في تحالف مع "نيسان"، خلفاً لكارلوس غصن المعتقل في اليابان.

وقالت نيسان في بيان إن مجلس إدارتها قرر اليوم الثلاثاء، عقد اجتماع غير عادي للمساهمين في الثامن من أبريل المقبل، لإقالة رئيسها السابق، #كارلوس_غصن.

وأقيل غصن في وقت سابق من رئاسة شركتي "ميتسوبيشي موتورز" و"رينو".

ولم تذكر #نيسان ما إذا كان سينارد سيحل محل غصن في رئاسة مجلس إدارة الشركة.

واعتقل غصن (64 عاما) يوم 19 نوفمبر، ووجهت له اتهامات بتزوير تقارير مالية تقلل من دخله الحقيقي، وبخرق الثقة في تحميل "نيسان" خسارة استثمارات، وسداد أموال لرجل أعمال سعودي.

ويجب على المساهمين الموافقة على قراري إقالة غصن وتعيين سينارد، كما ستسعى "نيسان" للحصول على موافقة المساهمين في الإطاحة بغريغ كيلي، وهو رئيس تنفيذي آخر بالشركة اعتقل برفقة غضن على خلفية انتهاكات مالية مزعومة.