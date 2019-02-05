"ألفابت" تحقق 9 مليارات دولار أرباحاً فصلية بنهاية 2018

حققت شركة #ألفابت إيرادات وأرباحا في الربع الأخير من العام الماضي فاقت توقعات وول ستريت، حيث أنفق المعلنون المزيد من الأموال على خدمتيها #غوغل_سيرش ويوتيوب خلال فترة التسوق في العطلات.



وأعلنت الشركة عن صافي ربح بلغ 8.95 مليار دولار، أو 12.77 دولار للسهم، في الربع المنتهي في 31 ديسمبر، مقارنة مع خسارة بلغت 3.02 مليار دولار قبل عام.



وقفزت الإيرادات 21.5% إلى 39.28 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز".



وكان محللون توقعوا في المتوسط إيرادات بقيمة 38.93 مليار دولار وأرباحا بقيمة 10.87 دولار للسهم، وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.