"الخضري" تجدد تسهيلات بنكية مع "الأول" بـ345 مليون ريال

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن #الخضري عن تجديد تسهيلات بنكية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع البنك الأول.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإن قيمة التسهيلات بلغت 345 مليون ريال، وأن الاتفاقية قابلة للتجديد بعد عام من تاريخ إبرامها، علماً بأن مدد حدود التمويل تتباين وفقاً لمدد المشاريع الممولة المختلفة.

وتهدف هذه #التسهيلات_الائتمانية إلى توفير التزام ضامن، وتمويل احتياجات رأس المال ورأس المال العامل لمشروعات محددة للشركة ولأهداف أعمال الشركة بشكل عام.

وتشتمل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل #البنك_الأول على ما نسبته 61%، من قيمة التسهيلات كقروض بنظام #المرابحة، وما نسبته 39%، من قيمة التسهيلات كضمانات متعددة الأغراض.

وسوف يتم سداد التسهيلات بنظام المرابحة بنسبة 45% من عوائد عقود المشاريع الممولة.