"فيون" تعتزم شراء "غلوبال تيليكوم" بـ600 مليون دولار

تعتزم شركة "فيون" المشغلة لخدمات الاتصالات، عرض 5 جنيهات و30 قرشاً للسهم لشراء حصة 42% في "غلوبال تيليكوم القابضة".

وتمتلك "فيون" حصة 55% من "غلوبال"، وتقدر قيمة الصفقة في حال إتمامها بـ600 مليون دولار.

ويتضمن عرض الاستحواذ الجديد، علاوة بنسبة 20% فوق سعر إغلاق السهم أمس.

ويأتي تحرك "فيون" بعد محاولة سابقة للاستحواذ على أصول "غلوبال" في أكتوبر الماضي.

وتشغل "فيون"، التي مقرها أمستردام، شركات اتصالات في روسيا ودول في آسيا وشمال إفريقيا، كما تشغل "غلوبال تيليكوم" شبكات في الجزائر وباكستان وفي بنغلادش.