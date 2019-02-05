"مبادلة" تبيع 34.9 مليون سهم في أيه.أم.دي

أكدت شركة #مبادلة للاستثمار اليوم الثلاثاء إنها ستبيع حصتها البالغة 34.9 مليون سهم في شركة صناعة الرقائق الأميركية أدفانسد مايكرو دفايسز (أيه.أم.دي) وتحول 75 مليون ورقة ضمان إلى أسهم في الشركة.



يشار إلى أن الصندوق الحكومي يمتلك حصصاً في جنرال إلكتريك وشركة الاستثمار المباشر مجموعة كارلايل، وبدأ استثماره في أيه.أم.دي في 2007.



وتنتج أيه.أم.دي معالجات أجهزة الكمبيوتر وهي شركة منافسة لكل من إنتل وإنفيديا.



وقالت مبادلة إنها ستبقى مساهما رئيسيا في أيه.أم.دي بعد الصفقة بحصة تبلغ حوالي 6.9%، وذلك فور تحويل أوراق الضمان إلى أسهم عادية.



وقال بريان لوت المتحدث باسم مبادلة "صفقة اليوم تظل منسجمة مع مجمل استراتيجية مبادلة الاستثمارية القاضية بتسييل الحيازات الناضجة تحقيقا لعوائد تجارية مغرية."



وقالت مبادلة في بيان صدر في العاصمة الإماراتية أبوظبي إن تحويل أوراق الضمان سيزود أيه.أم.دي بمبلغ 448.5 مليون دولار.