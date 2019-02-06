الاتحاد للتأمين: منذ تسلم خطاب "ساما" بدأنا خطة تصحيحية

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #الاتحاد_للتأمين التعاوني حسام القناص في مقابلة مع "العربية" أن قرار "ساما" بمنع "الاتحاد للتأمين" من قبول مشتركين جدد بتأمين المركبات سيؤثر سلبا على الشركة خاصة في الأجل القصير وعلى حجم الإنتاج، لاسيما أن تأمين المركبات يمثل الجزء الأكبر من أعمال الشركة.

وفي حين لفت إلى أن الشركة بدأت تعديل المخالفات منذ تسلم خطاب #ساما عبر خطة إصلاحية سنسلمها خلال أيام قليلة، نوه باجتماعات مقبلة مع "ساما" لمعرفة تفاصيل المخالفات وتعديلها.

وأوضح أن الإيقاف لا يشمل الفروع الثانية للتأمين، مؤكدا أن الشركة قادرة على تنويع محفظتها داخل #تأمين_المركبات عبر التركيز على الإضافات والتجديدات.

وكانت الاتحاد للتأمين التعاوني قد تسلمت خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، متضمنا قرارها بمنع الشركة من قبول مكتتبين أو مشتركين جدد في تأمين المركبات اعتبارا من اليوم.

وأضافت الشركة أن سبب الإيقاف جاء بعد ملاحظات من ساما، بوجود عدد من المخالفات المتعلقة بتسوية مطالبات المركبات والعناية بالعملاء.

وأكدت الاتحاد للتأمين أنها ستقوم بتقديم تقرير مفصل يوضح الإجراءات التصحيحية لهذه المخالفات إلى مؤسسة النقد.

وأضافت الشركة أن قرار المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة في الربع الأول من العام الحالي وحتى انتهاء فترة المنع.