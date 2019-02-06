بي.إن.بي باريبا يخفض أهدافه بعد أداء ضعيف بالربع الرابع

خفض بي.إن.بي #باريبا، أكبر #بنك فرنسي مدرج، أهدافه لنمو الأرباح والإيرادات في 2020 بعد أن أثرت عوامل معاكسة في أسواق المال سلبا على إيرادات الربع الرابع من 2018.

ويتوقع بي.إن.بي باريبا حاليا عائدا على حقوق المساهمين نسبته 9.5% في 2020 انخفاضا من المستوى المستهدف السابق البالغ أكثر من 10%. وخفض البنك أيضا هدفه لنمو الإيرادات إلى 1.5 % سنويا بين 2016 و2020، من 2.5 % في السابق.

وقلص البنك توقعاته بعد أن هبطت الإيرادات 1.5% في 2018 إلى 42.52 مليار يورو (48.5 مليار دولار).

وفي الربع الأخير من العام الماضي، جاءت إيرادات بنك #بي_إن_بي_باريبا دون توقعات السوق لتبلغ 10.16 مليار يورو. وكان محللون استطلعت إنفرونت داتا آراءهم توقعوا إيرادات عند 10.33 مليار يورو. كانت إيرادات الربع الأخير من 2017 بلغت 10.53 مليار.

وجاء صافي الأرباح مرتفعا قليلا عن تكهنات السوق، حيث سجل 1.44 مليار يورو مقارنة مع المستوى المتوقع البالغ 1.41 مليار يورو، وبزيادة طفيفة مقارنة مع صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي البالغ 1.43 مليار يورو.