تراجع أرباح "أرامكس" الفصلية 7% إلى 154 مليون درهم

تراجعت الأرباح الصافية لشركة "أرامكس" في الربع الرابع بنسبة 7% إلى 154 مليون درهم، مقارنة مع 165 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2017.

وقالت #أرامكس إن تراجع الأرباح في الربع الرابع جاء نتيجة تسجيل خسارة غير مكررة بقيمة 46 مليون درهم، نتيجة تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس غلوبال سولوشينز" خلال الربع الرابع من العام 2018.

إلى ذلك، نمت الأرباح السنوية بنسبة 13% إلى 492.6 مليون درهم، مقارنة مع 435.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8% خلال الربع الرابع من العام 2018 لتصل إلى 1.425 مليار درهم، مقارنة مع 1.324 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2017.