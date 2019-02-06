"السعودية للكهرباء" تتكبد خسائر فصلية بـ3.77 مليار ريال

تكبدت #الشركة_السعودية_للكهرباء خسائر فصلية بـ3.77 مليار ريال خلال الربع الرابع من 2018، مقابل 5.52 مليار ريال في الربع المماثل من 2017.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الرابع لوجود بند غير متكرر يخص تكاليف برنامج تحسين إنتاجية الموارد البشرية، بالإضافة لتحسن الكفاءة التشغيلية ساهم في الحد من أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، وارتفاع تكاليف التمويل، وترشيد استهلاك الطاقة.

وفي تعليق له حول نتائج شركة الكهرباء السعودية، شار تقرير الفرنسي كابيتال، إلى تراجع الاستهلاك السكني بنسبة 5% سنويا والتجاري 14% من الكهرباء كما أشار إلى ارتفاع الاستهلاك الصناعي11% والحكومي 6%.

وتحدث التقرير حول تراجع هوامش الربح بسبب ارتفاع نسبة شراء الكهرباء.

وأوضح تقرير الفرنسي كابيتال، أن ارتفاع مبيعات الربع الأخير من العام الماضي للسعودية للكهرباء، هو بفضل تطبيق رفع التعرفة.