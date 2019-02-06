دايملر تخفض توزيعاتها بفعل تراجع أرباح مرسيدس

قالت شركة #دايملر اليوم الأربعاء إنها خفضت توزيعاتها للأرباح مع تراجع أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي 22%، بعدما تضررت أرباح سيارات مرسيدس-بنز بفعل الحروب التجارية وارتفاع تكاليف صناعة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.



وقالت الشركة إن العائد على مبيعات سيارات #مرسيدس_بنز انخفض إلى 7.3% في الربع الأخير مقارنة مع 9.5% في نفس الفترة قبل عام.



وأدى ذلك، إضافة إلى خفض التوزيعات من 3.65 يورو للسهم إلى 3.25 يورو للسهم، إلى خيبة أمل المحللين ودفع سهم الشركة للانخفاض 2% إلى 52.02 يورو ليسجل أداء دون المؤشر داكس الألماني لأسهم الشركات الكبرى الذي تراجع 0.22%.



وقالت الشركة إنها تعكف على "إجراءات مضادة" لزيادة الأرباح لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن تخفيضات محتملة في التكاليف، لأنها لا تزال قيد الصياغة.



وقالت دايملر إن من المتوقع أن تحقق سيارات مرسيدس-بنز عائدا من المبيعات لعام 2019 بين 6 و8% بينما من المتوقع أن تحقق شاحنات مرسيدس عائدا من المبيعات بين 5 و7%.



وانخفضت أرباح دايملر قبل خصم الفائدة والضرائب إلى 2.67 مليار يورو (3.04 مليار دولار) في الربع الأخير وهو ما يقل عن توقعات المحللين البالغة 2.92 مليار يورو.