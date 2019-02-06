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مصادر: "الاتحاد" تخاطب بنوكا لتمويلها بـ500 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز
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قال مصدران مطلعان إن #الاتحاد_للطيران التابعة لحكومة #أبوظبي تخاطب بنوكا لجمع أكثر من 500 مليون دولار لتمويل تسليمات أربع طائرات بوينغ 787 دريملاينر طلبتها من قبل.

وأفاد المصدران أن الشركة الحكومية طلبت مقترحات البنوك الأسبوع الماضي بشأن التمويل الذي من المرجح أن يجري عبر قروض ثنائية أو قروض تشمل مجموعة صغيرة من البنوك.

في حين امتنعت الاتحاد للطيران عن التعليق.

وقال المصدران إن أجل سداد قروض طائرات #بوينغ 787 عادة ما يكون 12 عاما، وأضافا أن التمويل ستوفره بنوك في أبوظبي على الأرجح.

يذكر أن لدى الاتحاد أسطولا من 26 طائرة بوينغ 787، ووفقا للموقع الإلكتروني لشركة بوينغ، ما زالت هناك 45 طائرة أخرى قيد التسليم حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.

كلمات دالّة

#الاتحاد للطيران, #أبوظبي, #بوينغ, #حكومة أبوظبي, #شركات طيران خليجية

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