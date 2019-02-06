تراجع أرباح "فيفا" الفصلية 7% إلى 13 مليون دينار

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة #الاتصالات_الكويتية VIVA بـ7% إلى 13 مليون دينار في الربع الرابع من العام الماضي، فيما حققت الشركة صافي أرباح يصل إلى 50.4 مليون دينار، بنسبة نمو 18% مقارنة بـ 2017، وبلغت إيرادات الشركة 288 مليون دينار خلال 2018.

وأرجعت الشركة السبب في نمو أرباحه السنوية إلى برنامج #خفض_التكاليف خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: "رغم استمرار المنافسة التي يشهدها #قطاع_الاتصالات_الكويتي، والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، استطاعت "VIVA" أن تحقق مستويات جيدة في الإيرادات ونموا في الربحية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها، وفقا لما نقلتة صحيفة "الأنباء الكويتية".

وأضاف عبدالرحمن: "تمكنت VIVA من تحقيق صافي أرباح بلغ 50.4 مليون دينار بربحية سهم 101 فلس خلال 2018 مقارنة بصافي أرباح وصلت إلى 42.8 مليون دينار بربحية سهم 86 فلسا خلال 2017، حيث تعكس هذه النتائج قدرة الشركة على تحقيق نمو في صافي الأرباح في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الاتصالات، وذلك من خلال انخفاض أسعار خدمات الاتصالات والتي تضغط بشكل كبير على نمو الإيرادات".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقطاع المالي بالشركة محمد بن عبدالمحسن العساف: "لقد عكست النتائج المالية لـ VIVA خلال 2018 قدرتها على المنافسة بالإضافة إلى تعزيز مكانتها كثاني أكبر شركة اتصالات من حيث حصتها السوقية من حجم الإيرادات في قطاع الاتصالات الكويتي.

كما تمكنت VIVA بفعل سياستها المالية الآمنة، من تطبيق برنامج خفض التكاليف الذي اعتمدته الشركة خلال العام الحالي لتعزيز الربحية والذي شكل أثرا كبيرا على نمو أرباح الشركة بنسبة 18% من خلال اعتماد سياسة مالية متزنة وفعالة في المصاريف التشغيلية والرأسمالية".

إلى ذلك، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 2018 بنسبة 40% من القيمة الأسمية للسهم بواقع 40 فلسا للسهم الواحد.