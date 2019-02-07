أرباح "توتال" تقفز في الربع الرابع بفضل إنتاج قياسي

ارتفعت الأرباح المعدلة الصافية لشركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة #توتال بنسبة 10% في الربع الأخير من عام 2018، مما مكن الشركة من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للعام بأكمله بنسبة 28% إلى 13.6 مليار دولار بفضل مستوى قياسي لإنتاج النفط والغاز خلال العام.

وقالت توتال إن الإنتاج بلغ 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا في 2018 بفضل بدء الإنتاج في العديد من العمليات وزيادة الإنتاج من أستراليا وأنغولا ونيجيريا و #روسيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باترك بويان في بيان "تلك النتائج الممتازة تظهر النمو القوي البالغ ما يزيد عن 8% في إنتاج المجموعة من الهيدروكربونات".

وقالت توتال إن تلك النتائج تمكنها من مواصلة سياستها المتعلقة بتوزيع الأرباح على المساهمين والتي أعلنتها العام الماضي. وبعد زيادة توزيعات الأرباح بنسبة 3.2% في 2018 تخطط الشركة لزيادتها بنسبة 3.1% في 2019.

كما ستعيد الشركة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في 2019 بعد شراء ذات الكمية العام الماضي.