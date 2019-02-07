"رينو" تكشف عن هدية بعث بها قصر فرساي لغصن

أبلغت شركة #رينو لإنتاج السيارات السلطات الفرنسية عن تلقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة #كارلوس_غصن هدية بقيمة 50 ألف يورو من قصر فرساي.

وذكرت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أن #قصر_فرساي سمح لغصن باستضافة حفل الاستقبال الخاص بزفافه في حدائق القصر مقابل تبرعات تقدمها "رينو" لفرساي، المقر الرائع الذي أقام فيه عدد من آخر ملوك فرنسا.

وقالت رينو في بيان أمس الخميس، إن تحقيقا أجرته الشركة خلص إلى أن غصن استفاد بشكل شخصي من "مبلغ 50 ألف يورو في إطار عقد رعاية" مع فرساي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت رينو أنها ستبلغ السلطات القضائية الفرنسية.

ولم يعقب الادعاء الفرنسي أو قصر فرساي على الأنباء على الفور.

وبدأت رينو التحقيق في نشاطات غصن السابقة بعد إلقاء القبض عليه في طوكيو في نوفمبر الماضي، حيث وجهت له اتهامات بتزوير بيانات مالية وخيانة الأمانة، فيما ينفي غصن ارتكاب أي جرم.