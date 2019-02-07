انسحاب تمويل سيكس فلاغز يضغط على سهم DXB انترتينمنت

أعلنت شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" في دبي تأجيل مشروع متنزه "سيكس فلاغز" الترفيهي بسبب عدم توفر التمويل اللازم للمشروع.

وقد تراجع السهم في نهاية تعاملات اليوم الخميس بسوق دبي بأكثر من 3%، إلى مستوى 0.255 درهم.

وقالت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، "في الفترة الأخيرة، أسفرت بعض الأجراءات المتخذة من قِبل شركة "سيكس فلاغز" بما في ذلك تواصلها مع البنوك الى إثارة التساؤلات المتعلقة بإعادة تقييم الأداء المالي والتوقعات الخاصه بمشروع "سيكس فلاجز دبي". ونتيجة لذلك فإن التسهيل البنكي المخصص لتطوير مشروع "سيكس فلاغز دبي" لم يعد متاحاً وبناءاً عليه فأنه لايمكن المضي قدماً في المشروع في الوقت الراهن"

وتعكف الشركة على تعديل مراجعتها الأستراتيجية بناءاً على هذه المعطيات وسيتم إعلان نتائج التقييم في الوقت المناسب.

وكانت الشركة قد قامت خلال العام الماضي بإعادة هيكلة ديون قيمتها 4.2 مليار درهم، كما حصلت على تمويل إضافي من مساهمها الرئيسي "ميراس هولدنج".

"دي إكس بي إنترتينمينتس" (دبي باركس آند ريزورتس سابقاً) هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي، متخصصة في قطاع التسلية والترفيه، وتدير محفظة متنوعة من خيارات التسلية والترفيه والمتخصصة في قطاع المنتزهات الترفيهية، مراكز الترفيه العائلية والتجزئة والضيافة.