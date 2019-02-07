"الاتصالات" تطلق صفحة للاستعلام عن توزيعات غير مستلمة

أعلنت شركة #الاتصالات_السعودية عن إنشاء صفحة خاصة للاستعلام عن التوزيعات النقدية غير المستلمة والتي سيتم تحديثها بشكل دوري، حيث ستظهر رسالة تفيد بوجود توزيعات نقدية غير مستلمة للمساهم من عدمه وذلك من خلال زيارة الرابط التالي وإدخال رقم الهوية أو الإقامة للمساهم:



https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/arabic/investor/non-profits-received



وأضاف البيان "على المساهم الذي تظهر له عبارة (المساهم لديه أرباح نقدية معلقة) التواصل مع الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين على الرقم المجاني 8001161100 أو إرسال بريد إلكتروني على البريد (IRU@stc.com.sa ) أو مراجعة أي من فروع البنك السعودي الفرنسي (وكيل التوزيع).

وترجو الشركة من المساهمين ممن لهم توزيعات نقدية غير مستلمة عن الأعوام السابقة بتحديث بياناتهم وذلك من خلال مراجعة البنك الذي يحتضن محافظهم الاستثمارية.