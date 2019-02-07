"طاقة" تتكبد خسائر فصلية بـ35 مليون درهم

تكبدت شركة #أبوظبي_الوطنية_للطاقة خسائر في الربع الرابع من العام الماضي بلغت 35 مليون درهم، مقارنة بتحقيق أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بلغت 242 مليون درهم.

وفي المقابل، ارتفعت أرباح الشركة لعام 2018 بـ147% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى نحو 400 مليون درهم.

وبينت الشركة في بيان لسوق أبوظبي المالي أن ارتفاع الأرباح السنوية يعود بشكل رئيسي إلى الأداء التشغيلي المتميز لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في "طاقة" خلال عام 2018، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في أوروبا.

وحققت الشركة ارتفاعاً بالإيرادات بلغ 17.740 مليار درهم مقابل 16.68 مليار درهم في 2017 على خلفية إنتاج الشركة من النفط والغاز في العراق على مدار عام بأكمله مقابل 6 أشهر من الإنتاج فقط في العام السابق، وهو ما أثر إيجاباً على أداء قطاع النفط والغاز.

فيما انخفضت قيمة أصول الشركة بنحو 3.5% لتصل إلى 99.407 مليار درهم مقابل 103.033 مليار درهم.

وأتت النتائج السنوية لـ"طاقة" أدنى من توقعات المحللين والبالغة نحو 570 مليون درهم.