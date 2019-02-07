150 مليون درهم خسائر فصلية لـ"الواحة كابيتال"

منيت شركة #الواحة_كابيتال بخسائر صافية بلغت 150 مليون درهم خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع أرباح بلغت 158مليون درهم خلال الربع الأخير من 2017. أما الأرباح السنوية لشركة الواحة كابيتال فقد تراجعت بـ66% خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2017 لتبلغ 145 مليون درهم.

وفي سياق متصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 7.5 فلس للسهم الواحد.

ورغم هذه النتائج أوضحت الواحة كابيتال أنها قامت العام الماضي بصفقتين ستساهمان بتنويع وتحسين سيولة أصولها حيث باعت كامل حصتها في "الشركة الوطنية للخدمات البترولية" (NPS) مقابل مبلغ نقدي وأسهم، وهو ما ساهم بتحرير رأسمالٍ إضافي ومنحها حصة في شركة National Energy Services Reunited المدرجة في #بورصة_ناسداك.

كما استحوذت على حصة في شركة Petronash العاملة في مجال توفير المعدات لمواقع الآبار، في صفقة قيمتها 88 مليون دولار تضمنت خيارا لزيادة حصة الواحة كابيتال فيها.