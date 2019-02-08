سوني تعتزم إعادة شراء أسهم خاصة بها بـ100 مليار ين

كشفت شركة #سوني اليابانية للتكنولوجيا أن مجلس إدارتها وافق على شراء ما قيمته 100 مليار ين من أسهم الشركة، اعتبارا من 12 فبراير الجاري حتى 22 مارس المقبل.

وتعتزم الشركة شراء 30 مليون سهم بحد أقصى، بما يمثل 2.36% من إجمالي أسهم الشركة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان مجموعة "سوفت بنك" اليابانية العملاقة للاتصالات والتكنولوجيا، اعتزامها إعادة شراء أسهم خاصة بها بقيمة 600 مليار ين، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسجلت سوني الأسبوع الماضي أرباحا محدودة في قطاع جهاز ألعاب الفيديو "بلايستيشن"، وخفضت توقعاتها بالنسبة لأرباحها السنوية.