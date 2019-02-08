نمو أرباح دي.إن.أو الفصلية إلى 230 مليون دولار

سجلت دي.إن.أو النفطية النرويجية أرباح تشغيل أعلى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل تغيير في القواعد المحاسبية، وقالت إنها ستزيد الإنفاق في 2019، حيث تخطط لحفر عدد قياسي من الآبار.

وفازت دي.إن.أو، المدرجة في أوسلو والتي تنتج معظم نفطها من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق، بعرض استحواذ غير ودي في يناير على فارو بتروليوم، ومقرها لندن، معززة تواجدها في بحر الشمال.

وقالت دي.إن.أو إنها ستزيد إنفاقها الرأسمالي إلى 220 مليون دولار في 2019، من 138 مليون دولار العام الماضي. وتخطط الشركة لزيادة إجمالي الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على أنشطة التنقيب، إلى 420 مليون دولار، بزيادة 40 في المئة عن 2018.

وارتفعت أرباح دي.إن.أو قبل الفائدة والضرائب إلى 230 مليون دولار في الربع الرابع، من 25.7 مليون دولار قبل عام، متجاوزة توقعات محللين في استطلاع لرويترز بتحقيق ربح قدره 68.5 مليون دولار.