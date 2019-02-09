السعودية تقر فاتورة بالمليارات لتحفيز القطاع الخاص

قال وزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي إن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على مبادرة #الفاتورة_المجمعة لتحفيز القطاع الخاص والتي ستدعم منشآت القطاع الخاص عبر تغطية الزيادة في المقابل المالي لرسوم #العمالة_الوافدة في 2017 و2018.

وأضاف الراجحي بتغريدة على تويتر أن "هذه المبادرة (تأتي) ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص دعما للمنشآت وتذليلا لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في #توظيف المواطنين والمواطنات".

وستخصص بموجب هذه الفاتورة المجمعة مليارات لمساعدة الشركات على دفع المقابل المالي لرسوم الوافدين.

من جهته أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد على مبادرة الفاتورة المجمعة، تأتي "تحفيزًا وتمكينًا للقطاع الخاص وتقديرًا لأدواره التنموية".