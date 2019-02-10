"اتحاد عذيب" تعلن عدم تمكنها من نشر نتائج التسعة أشهر

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GO جو" عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي (تسعة أشهر) في الوقت المحدد وذلك لعدم نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس من العام الماضي.

وكانت #اتحاد_عذيب قد ذكرت في إعلان سابق، تعذر نشر القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 مارس 2018 نظراً لوجود مباحثات مع بعض الأطراف ذات العلاقة.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القوائم المالية السنوية المنتهية في 2018/03/31 في موعد أقصاه 31 مارس 2019.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها بعد الانتهاء من نشر القوائم المالية السنوية وتلك المتطلبات خلال المدة الموضحة.