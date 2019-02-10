"سبيماكو الدوائية": تحقيق لشبهة تزوير ببعض عقود العملاء

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية " #سبيماكو_الدوائية " أن مجلس إدارة الشركة أطلع في اجتماعه المنعقد يوم أمس على التقرير المقدم من إحدى الشركات الزميلة داخل المملكة بشأن قيام الشركة بإجراء تحقيق مالي وقانوني لوجود شبهة تزوير لبعض عقود العملاء .

وتقدر حصة سبيماكو الدوائية من الأثر المالي حالياً بخسائر بمبلغ 27 مليون ريال للعام المالي 2017 .

علماً بأن هذه النتائج أولية وبعد اكتمال الفحص المالي والقانوني من قبل تلك الشركة سوف يتم تحديد حجم الأثر المالي عن العام 2017 أو 2018 إن وجد على النتائج المالية لشركة سبيماكو الدوائية .

وسيتم الإعلان لاحقاً في حال وجود أي تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن .