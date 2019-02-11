تراجع أرباح "فواز الحكير" الفصلية 45% لـ 26 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة فواز عبدالعزيز #الحكير وشركاه، بنسبة 45% لتصل إلى 26.5 مليون ريال نهاية الربع الثالث من السنة المالية للشركة التي تنتهي في مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان على موقع #السوق_المالية_السعودية إن تراجع الأرباح جاء مع "انخفاض المبيعات بنسبة 8.6% مقارنة بالربع المماثل للعام الماضي".

واعتبرت أنه على الرغم من انخفاض المبيعات "بمقدار 116 مليون ريال وكنتيجة إيجابية فإن الربح لم ينخفض سوى ب 22.2 مليون ريال وذلك نظرا لعدة عوامل:

- انخفاض التكلفة المباشرة بنسبة 7.2٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- انخفاض مصاريف البيع والتسويق بنسبة 13.4٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

- استمرار خفض المصاريف العمومية والإدارية والذي نتج عنه تراجعها بنسبة 5%.

وبلغت أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر ما يعادل 285.7 مليون ريال مقابل 287.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق وذلك بانخفاض 0.76%.

وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي للشركة، كانت المبيعات أقل بمقدار 570 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من 2017.

وقالت الشركة إنها تمكنت من حماية صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 كنتيجة لخفض المصاريف و التحكم الجيد في المخزون.