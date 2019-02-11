6 محاور تمكن الحكومات من توظيف الشباب لتطوير البيانات

قالت شريك استشارات القطاع الحكومي والعام في PWC منى أبو هنا، في مقابلة مع "العربية" على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إنه توجد 6 محاور تمكن الحكومات من توظيف الشباب لتطوير اقتصاد البيانات.

وأضافت أن المحور الأول هو تمكين ومشاركة الشباب في العمل الحكومي، وهذا ليس من خلال التوظيف فقط، ولكن لتقديم خدمات استشارية للسياسات التي يتم وضعها والمرتبطة بقطاع البيانات.

أما المحور الثاني فهو إعادة تأهيل موظفي الحكومة بمشاركة الشباب، والآخر تطوير قطاع التعليم للاستفادة من قطاع البيانات.

ولفتت أبو هنا إلى أن المحور الرابع هو رصد مؤشرات غر تقليدية غير تلك المؤشرات التي تركز على البيانات الاقتصادية فقط، وتهتم المؤشرات بالشباب والبيانات، فيما المحور الخامس هو توفير وظائف بالذكاء الاصطناعي، واستفادة الحكومات من البيانات الموجودة فعليا.

وفيما يخص الشباب قالت أبو هنا "الشركات التكنولوجية العملاقة عالميا أسسها شباب، ومتوسط أعمار الموظفين فيها في الثلاثينيات، وعلى سبيل المثال فإن عدد موظفي الحكومة الاتحادية في أميركا العاملين في التكنولوجيا وأعمارهم في الستينيات هم أربع أضعاف عدد الشباب الذين يعملون في الحكومة وأعمارهم في الثلاثينات".