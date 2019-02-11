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"اليمامة للحديد" تتكبد خسائر فصلية بـ 30.2 مليون ريال

المصدر: العربية.نت
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أعلنت شركة #اليمامة_للصناعات_الحديدية عن تكبدها خسائر فصلية بعد احتساب الزكاة والضريبة بـ 30.2 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل ربحية بـ 6.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت "اليمامة للصناعات الحديدية" خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 30.2 مليون ريال خلال الربع الأول مقابل ربحية بـ 6.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت #الخسارة_التشغيلية 28.6 مليون خلال الربع الأول مقابل ربحية بـ 9.11 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق. بينما بلغ إجمالي الخسارة 15.8مليون خلال الربع الأول مقابل ربحية بـ 23.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

كلمات دالّة

#الخسارة التشغيلية, #اليمامة للصناعات الحديدية

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