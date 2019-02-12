أول لقاء لرئيسي نيسان ورينو بعد فضيحة غصن

قالت شركة #نيسان_موتور_اليابانية يوم الثلاثاء، إن رئيس مجلس إدارة #رينو سيجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات اليابانية هذا الأسبوع في اليابان لبحث سبل تعزيز الشراكة بينهما بعد الإطاحة برئيس التحالف السابق كارلوس غصن.

وسيزور جان دومينيك سينار، الذي عُين رئيسا لمجلس إدارة شركة #السيارات_الفرنسية الشهر الماضي، مقر نيسان في #يوكوهاما للاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين في الشركة والتعرف أكثر على الشريك الياباني لشركته.

وقالت الشركة في بيانها "يتطلع الرئيس التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا لتعريف سينار بنيسان وعمليات التحالف لتحقيق أقصى استفادة من العمل معا".

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء قال سايكاوا لوسائل الإعلام اليابانية، إنه حريص على تحسين العلاقات بين نيسان و #رينو التي توترت في الأشهر القليلة الماضية بعد القبض على غصن في طوكيو وعزله من رئاسة مجلس إدارة نيسان.

ونقلت نيكي عن سايكاوا قوله "أولا يجب إعادة الثقة وإعادة الاستقرار للعلاقة. نريده أن يكون على دراية أكبر بفريق (إدارة) نيسان".

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن زيارة سينار ستستمر يومين وتبدأ في 14 فبراير/شباط.

وانضم سينار الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميشلان لصناعة إطارات #السيارات إلى رينو رئيسا لمجلس الإدارة في أواخر يناير/كانون الثاني بعدما اضطر غصن للاستقالة من الشركة الفرنسية في أعقاب القبض عليه بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.