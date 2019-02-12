العبار للعربية: أداء إعمار فاق التوقعات بـ 2019

كشف رئيس مجلس إدارة شركة #إعمار العقارية محمد العبار في مقابلة مع "العربية"، أن مستوى الأعمال في الشهر الأول من عام 2019 شكل "مفاجأة طيبة" للشركة، بحيث جاءت النتائج فوق التوقعات.

وفي حين أشار ، على هامش مؤتمر Milken Institute للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي اليوم، إلى وجود هدوء في #القطاع_العقاري_الإماراتي ، أكد أن أسعار العقارات حالياً جيدة بالنسبة للمشتري.

ولا ينكر العبار أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لها تأثير كبير على نفسية المستثمر.

ودعا العبار الشركات للتعاطي بواقعية مع التباطؤ و"عدم الدلع"، قائلا: "في الشدائد لا بد من الصمود وخفض التكاليف والعمل ليل نهار".

لكنه عاد ليؤكد أن "هامش الربح لا يزال موجودا في مؤسساتنا وإن كان أقل من 2017".

وعن الحرب التجارية بين الصين وأميركا، قال: "لا يوجد تأثير مباشر للحرب التجارية على #الاقتصاد_الإماراتي ودبي لاسيما مع وصول نسب نمو السياح الصينيين في العام 2018 إلى 100%".

وكان انطلق اليوم مؤتمر Milken Institute للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في #أبوظبي اليوم.

ويعتبر هذا المؤتمر بمثابة " #دافوس مصغّر" حيث يجتمع فيه قياديو العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي والاستثماري. ويتطرق لمواضيع عالمية كالمناخ والفضاء والحرب التجارية.