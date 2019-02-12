بايونيرز تودع عرضها للاستحواذ على 41.4% من "الكابلات"

أعلنت شركة #بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية قيامها من خلال الأذرع الاستثمارية للمجموعة، بإيداع مشروع عرض شراء حتى عدد 294979315 سهما تمثل نسبة 41.46% من أسهم رأسمال شركة الكابلات الكهربائية المصرية والمكملة لنسبة 90% بعد استبعاد الحد الأدنى للأسهم حرة التداول وفقا لقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة واللازمة لاستمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية.

وأوضحت أن العرض بسعر نقدي يبلغ 1.35 جنيه للسهم الواحد، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون #سوق_المال_المصري رقم 95 لسنة 1992.

وذكرت "بايونيرز" أنه جارٍ دراسة العرض من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتبلغ نسبة ما تمتلكه شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية والمجموعات المرتبطة بها 48.5% من أسهم شركة الكابلات الكهربائية المصرية والتي يبلغ رأسمالها نحو 711.4 مليون جنيه.

يأتي عرض الشراء علي شركة #الكابلات الكهربائية المصرية تنفيذا لاستراتيجية استثمار حصيلة زيادة رأسمال المجموعة التي تم تنفيذها مؤخراً بأكثر من 1.2 مليار جنيه، ويمثل الاستحواذ إضافة قوية لمستقبل المجموعة وزيادة الوزن النسبي للقطاع الصناعي داخل المحفظة الاستثمارية وتطوير قوي لها.

كما أنه يعمل على إحداث نقلة نوعية في غيرادات المجموعة. ويأتي تعظيم القطاع الصناعي جنباً إلى جنب مع القطاع العقاري، وهو ما قاد المجموعة إلى تحقيق نمو قوي في إيراداتها وطفرة في أصولها التي بلغت خلال الربع الثالث من العام الماضي ما يقرب من 23.6 مليار جنيه، ودفعت حقوق مساهميها لتحقيق قفزات متتالية إلى نحو 9.23 مليار جنيه.