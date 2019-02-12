"التموين"توقع عقدا مع الخطوط السعودية بـ500 مليون دولار

أعلنت شركة #الخطوط_السعودية_للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتاريخ 12 فبراير 2019 لغرض تصميم، وبناء وتشغيل صالة الفرسان الدولية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، بقيمة تقديرية تبلغ 500 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن مدة العقد تمتد إلى 10 سنوات يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ افتتاح الصالة.

وتوقعت أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الرابع من عام 2019.

وأضافت أن العقد سيساهم في استدامة أعمالها وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

علماً أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرفا ذا علاقة، مبينة أنه سيتم المصادقة على هذا العقد خلال اجتماع الجمعية العامة القادم.