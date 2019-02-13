أمازون وGM تبحثان الاستثمار بصناعة الشاحنات الكهربائية

قالت مصادر مطلعة إن أمازون.كوم و #جنرال_موتورز (GM) تجريان محادثات للاستثمار في ريفيان أوتوموتيف، في صفقة ربما تُقيم شركة صناعة الشاحنات الخفيفة الكهربائية الأميركية بما بين مليار وملياري دولار.



وأضافت المصادر أن الصفقة ستمنح #أمازون وجي.إم حصص أقلية في ريفيان، بحسب ما ورد في "رويترز".

ويشكل الاتفاق دعما رئيسيا للشركة الناشئة، ومقرها في #ميشيغان ، التي تطمح لأن تكون أول شركة صناعة سيارات تغزو سوق المستهلكين في الولايات المتحدة بشاحنات خفيفة كهربائية.



وتابعت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن أسمائها لأن المسألة سرية، أنه إذا تكللت المفاوضات بالنجاح، فقد يتم الإعلان عن صفقة هذا الشهر. لكنها حذرت من أن هناك دائما احتمالا لانهيار مثل تلك المحادثات.



وقالت جي.إم في بيان بالبريد الإلكتروني "نبدي إعجابنا بمساهمة ريفيان في مستقبل خال تماما من الانبعاثات، ومستقبل كهربائي بالكامل"، لكنها امتنعت عن التعليق تحديدا على أي محادثات مع ريفيان.



وامتنعت أمازون وريفيان عن التعليق.