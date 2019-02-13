العوهلي: تأثر نتائج سبكيم بتوقف مصنع الميثانول للصيانة

تراجعت أرباح الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" بـ78% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من 2017، لتبلغ 40 مليون ريال.

وجاءت هذه النتائج دون متوسط التوقعات البالغ حوالي 77 مليون ريال.

وأرجع الرئيس التنفيذي لسبكيم، أحمد العوهلي، في مقابلة مع "العربية"، تأثر نتائج سبكيم بالربع الرابع بتوقف مصنع الميثانول للصيانة وانخفاض الأسعار.

وقال: "صحيح أن صيانة مصنع الميثانول كانت مجدولة غير أن التوقف استمر لمدة 7 أسابيع عوضاً عن 6 أسابيع، كما أن أسعار المنتجات متراجعة ما بين 15 إلى 30%".

وأضاف:" تأثير تراجع الطلب أقوى من تأثير أسعار النفط على المبيعات".

إلا أنه توقع تحسن الطلب على منتجات الشركة بدءا من الربع الثاني من العام، بتأثير ارتفاع أسعار النفط وعودة الطلب من الصين.

وفي هذا السياق، لفت إلى "تراجع الطلب في الربع الأول بسبب رأس السنة الصينية وتوقف المصانع الآسيوية".

فيما ارتفع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لـ "سبكيم" إلى 583 مليون ريال خلال العام 2018م مقابل 437.4 مليون ريال خلال العام قبل السابق بنسبة 33%.

وقالت #سبكيم إن سبب ارتفاع الأرباح في العام الماضي يعود إلى الارتفاع في الإيرادات نتيجة الارتفاع في متوسط أسعار منتجات الشركة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة %12.9 وارتفع إجمالي الربح بنسبة %14.6 خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق على الرغم من الزيادة في تكلفة المبيعات نتيجة الارتفاع في بعض أسعار اللقيم من مادة البيوتان والإيثلين.

وبلغ الربح التشغيلي 1.095.8مليون خلال العام الماضي 934.7 مليون ريال خلال العام قبل الماضي بارتفاع 17.

أما إجمالي الربح فبلغ 1.634.8 مليون خلال العام السابق مقابل 4.459.5 مليون ريال خلال العام قبل السابق بزيادة 13%.

وبلغت ربحية السهم بالريال 1.59 ريال خلال العام الماضي، ومقابل 1.19 ريال خلال العام قبل السابق.