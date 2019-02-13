إنفستكورب: ضخ 500 مليون دولار في بنى تحتية بالسعودية

قال الرئيس التنفيذي المشارك لدى "إنفستكورب" حازم بن قاسم، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر "معهد ميلكن" في أبوظبي، إن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في البنية التحتية السعودية ضمن وحدة جديدة تم تأسيسها.

وتم تأسيس وحدة مشتركة بين إنفستكورب و"أبردين ستاندرد إنفستمنت"، مدير الأصول العالمي التابع لمجموعة "ستاندرد لايف أبردين"، للاستثمار في قطاع البُنى التحتية الاجتماعية والأساسية في دول الخليج بقيمة مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية بالخليج في قطاعات الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي، وهي تتناسب مع الرؤية للخليج في السنوات القادمة.

وأضاف "المحفظة قيمتها مليار دولار، ونستثمر ما بين 50 و150 مليون دولار في كل مشروع في الخليج بشكل عام، والسعودية والإمارات الأكبر خليحيا وأكثرية الاستثمارات ستكون في هذين البلدين".

وأوضح أنه خلال الـ12 شهرا المقبلة سيتم الانتهاء من تجميع المحفظة، وتوجد رغبة كبيرة من المستثمرين في آسيا والصين، وستبدأ أولى الاجتماعات صباح الغد في هونغ كونغ.

وقال "استثمرنا 1.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، ونتوقع أن يتم توجيه نصف استثماراتنا الجديدة أيضا في السعودية".

وأوضح "في الـ3 سنوات الماضية ضاعفنا الأصول المدارة من 11 إلى 22.5 مليار دولار، وخلال الـ3 سنوات القادمة نتوقع أن تصل الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار".