صفقة تخارج جديدة لـ"جي إف إتش" بـ100 مليون دولار

وقعت مجموعة "جي إف إتش" المالية صفقة تخارج جديدة بقيمة 100 مليون دولار مع شركة ذات غرض خاص مملوكة من قبل #تيرا_للاستثمارات العقارية إل إل سي"تيرا" وبدعم من مجموعة أبوظبي المالية.

وبموجب هذه الصفقة، ستتملك تيرا على 72%من "سكن هاربور رو" في البحرين مقابل 40 مليون دولار، بالإضافة إلى جزء من مشروع #جي_إف_إتش العقارية في المغرب مقابل 60 مليون دولار.

وتأتي هذه الصفقة كجزء من عمليات #التخارج المخطط لها من المحفظة العقارية على مدى الخمس سنوات القادمة.

ومن المتوقع أن تساهم عائدات هذه الصفقات في دعم توزيع الأرباح وتحقيق استراتيجية المجموعة في النمو. ومن المتوقع أيضاً أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على النتائج المالية لمجموعة جي إف إتش لعام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، في تصريحات صحفية يوم أمس إن المجموعة وقعت صفقة تخارج سيتم الإعلان عنها بقيمة 100 مليون دولار، مشيراً إلى أن هناك صفقة أخرى خلال العام الحالي بقيمة تتراوح بين 100 - 200 مليون دولار من إجمالي المحفظة العقارية.

وأضاف الريس أن السوق السعودي هو الأكبر في المنطقة، وأن وجود أي شركة فيه سيساعد على تنمية إيراداتها، لافتاً إلى أن المجموعة تنتظر صدور بعض القوانين في #السعودية قبل الإدراج في "تاسي".