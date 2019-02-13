ضعف الطلب في آسيا يهبط بأرباح "كلاريانت" الفصلية

خالفت #كلاريانت توقعات الأرباح والمبيعات للربع الأخير من العام الماضي اليوم الأربعاء بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا مما دفع أسهم شركة صناعة #الكيماويات المتخصصة للانخفاض.



لكن المدير المالي للشركة باتريك جيني قال إن تراجع الطلب ينبع من مخاوف قصيرة الأمد بين العملاء في ألمانيا وآسيا بقطاعي السيارات والإلكترونيات بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وليس ناجما عن تراجع عالمي أوسع نطاقا.



وقال جيني للصحفيين "في الواقع لا نراه تراجعا كبيرا في الطلب"، مضيفا أنه لا خطط لنقل الإنتاج من #الولايات_المتحدة .



وأضاف "لا نتوقع انخفاضا كبيرا في الأمد الطويل".



وانخفضت الأرباح الفصلية للشركة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين مع استبعاد البنود الاستثنائية 2% إلى 253 مليون فرنك سويسري (252 مليون دولار) لتأتي دون المتوسط البالغ 260 مليون فرنك الذي أشار إليه استطلاع أجرته إنفرونت داتا.



وتراجعت المبيعات 3% إلى 1.63 مليار فرنك، بالمقارنة مع المتوسط البالغ 1.7 مليار في الاستطلاع. وارتفعت المبيعات، دون حساب تقلبات سعر صرف العملة، ثلاثة بالمئة.



وانخفضت أسهم الشركة 3.5% بحلول الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش.



وتقترح كلاريانت، المملوكة بمقدار الربع للشركة السعودية للصناعات الأساسية ( #سابك )، توزيع أرباح نقدية أعلى بقيمة 0.55 فرنك للسهم وأكدت توقعاتها للعام 2020 بتحقيق نمو يفوق السوق وارتفاع الأرباح وتوليد تدفقات نقدية أقوى.



وبالنسبة للعام 2018، زاد صافي الربح إلى 356 مليون فرنك من 302 مليون في العام السابق. ونمت المبيعات أربعة بالمئة إلى 6.6 مليار فرنك.



وحصلت سابك على 25% في كلاريانت العام الماضي.