عمومية "إشراق العقارية" تغير اسمها إلى"إشراق للاستثمار"

أعلنت شركة "إشراق العقارية" ، شركة التطوير العقاري التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمدرجة في #سوق_أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن تغيير اسمها إلى "إشراق للاستثمار ش.م.ع " بعد موافقة المساهمين على ذلك خلال اجتماع عام عقدته الشركة في 11/02/2019.

وكشفت " #إشراق" أيضاً عن شعارها المؤسسي (لوغو) الجديد، وتقديم موقعها الإلكتروني بحلة جديدة للارتقاء بالهوية المؤسسية للشركة ودعم مكانتها في #السوق_العقارية_الإماراتية .

وتحظى "إشراق" بمحفظة من المشاريع العقارية التي تسير فيها أعمال التطوير على قدم وساق لإنجازها ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وفي إطار تعليقه على تغيير اسم الشركة وهويتها المؤسسية الجديدة، قال رئيس مجلس إدارة "إشراق" جاسم الصديقي: "شهدت إشراق تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، وكان لا بد لها من هوية مؤسسية جديدة تواكب هذا التطور".

وفيما يخص مشاريعها العقارية، تقوم "إشراق" حالياً بتطوير برج "مارينا رايز" السكني على جزيرة الريم في أبوظبي، وتسير الأعمال الإنشائية لهذا المشروع وفقاً للجدول الزمني المقرر (وصلت أعمال البناء حالياً للطابق السادس) على أن يكتمل إنجازه في الربع الثاني من عام 2020.

وكانت "إشراق" قد أعلنت العام الماضي عن إعادة شراء 10% من أسهمها بعد موافقة المساهمين؛ ومن المتوقع أن يكتمل برنامج إعادة الشراء في الربع الأخير لعام 2019.

واختتم الصديقي قائلاً: "مع إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة، نؤكد على تفاؤلنا بشأن خطط النمو المستقبلية التي تتمحور حول مواصلة تطوير المشاريع العقارية، والاستحواذ على أصول مدرّة للإيرادات".