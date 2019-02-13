نمو أرباح "أرابتك" بـ108% لـ256 مليون درهم بـ2018

ارتفعت أرباح شركة " #أرابتك_القابضة " ، بنسبة 108% إلى 256 مليون درهم (17.1 فلس/للسهم) بنهاية عام 2018، مقارنة بـ123 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017.

وبحسب بيان الشركة، فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.8% إلى 9.9 مليار دولار بـ2018، مقارنة بـ9.1 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 7 % لتصل إلى 297.5 مليون درهم مقابل 319.3 مليون درهم خلال العام 2017.