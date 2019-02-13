نمو أرباح "إعمار مولز" الفصلية 10% إلى 161 مليون دولار

حققت "إعمار مولز" نموا في صافي الأرباح بـ 591 مليون درهم، أي ما يعادل 161 مليون دولار خلال الربع الرابع (أكتوبر إلى ديسمبر) من عام 2018، بنمو نسبته 10% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) والبالغ 537 مليون درهم (146 مليون دولار).

وحققت "إعمار مولز" خلال الربع الرابع من 2018 إيرادات بقيمة 1.214 مليار درهم (331 مليون دولار)، بنمو نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الثالث من عام 2018 والتي بلغت 1.129 مليار درهم (307 مليون دولار).

وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 مليون دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7% مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم (568 مليون دولار). ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليار درهم (988 مليون دولار).

وتعتبر "إعمار مولز" من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93 بالمئة ضمن جميع أصولها: "دبي مول" و"دبي مارينا مول" و"سوق البحار" و"مجمع الذهب والألماس" إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق بالمجمل 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5 بالمئة مقارنة بعدد الزوار في 2017 والذي بلغ 130 مليون زائر.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولا شك بأن الأداء الناجح لـ ’إعمار مولز‘ خلال عام 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، بالإضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء ’فاشن أﭬنيو‘. وسنواصل بذل كل جهد ممكن للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من كافة أنحاء العالم على حد سواء. ونجحت ’إعمار مولز‘ في تبوء مكانة رائدة بفضل استثماراتها المستمرة في المفاهيم المبتكرة والخيارات الجديدة التي تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء".

ومن جانبه قال باتريك بوسكيه-شافان، الرئيس التنفيذي لشركة "إعمار مولز": "تعكس النجاحات المتواصلة التي يحققها ’دبي مول‘ – الذي احتفلنا العام الماضي بمرور 10 سنوات على افتتاحه- القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة. ويواصل فريقنا التركيز على تقديم تجارب استثنائية للعملاء، بالتزامن مع تنفيذ خطط التوسع الطموحة التي لا تقتصر على تطوير الأصول الجديدة عالمية المستوى، بل وتتضمن تعزيز استراتيجيات التسويق المتكاملة والتحول الرقمي التي توفر قيمة أكبر لأصحاب المصلحة على المدى الطويل".

وخلال عام 2018، احتفل "دبي مول" بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة منطقة الأزياء "فاشن أﭬنيو"، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة. ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً، يضم "دبي مول" حالياً ما يزيد عن 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعم ومقهى. كما حافظ "دبي مول" على موقعه كوجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، مستقبلاً 83 مليون شخص في 2018، بنمو نسبته 4% مقارنة بـ 80 مليون زائر توافدوا إليه في كل من السنوات الأربع السابقة.